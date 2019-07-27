У команді Президента хочуть замінити держадміністрації префектурами

Команда Президента України Володимира Зеленського має намір провести адміністративну реформу, аби розширити повноваження влади місцевого рівня.

Про це заявив глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає "Лівий берег".

За його словами, реформа передбачає зменшення ролі таких елементів, як державні адміністрації. Їх планують замінити на префектури, які будуть стежити за законністю рішень місцевих рад.

"При такій моделі потужний районний рівень не сильно потрібний, тому йдеться про укрупнення районів, якими буде займатися префект", - розповів Корнієнко.

У рамках реформи планується скоротити кількість районів до 100. Зараз їх — 490.