“П’яти років вистачить”: голова штабу “Слуги народу” розповів про плани політсили

Голова передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що переважна більшість їхньої команди не планує довго бути у політиці, так само як і Президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Я особисто не хочу бути депутатом довго – п’яти років вистачить. Так само Президент на один строк прийшов. І багато людей у нашій команді теж не бачить себе в політиці все життя. У нас є місія, яку ми повинні виконати за цей період", - сказав Корнієнко.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи усвідомлює він, що успіх на позачергових парламентських виборах є, певним чином, випадковим і тимчасовим, керівник перебвиборчого штабу наголосив, що у партії не борються за народну любов.

"Ми боремось за майбутні зміни", - підкреслив Корнієнко.