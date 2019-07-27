Голова штабу "Слуги народу" пояснив успіх партії на виборах

Успіх "Слуги народу" на позачергових парламентських виборах можна пояснити короткою передвиборчою кампанією, адже у виборців не було часу визначитися, тож голосували за курс Президента.

Таку думку висловив голова виборчого штабу партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Ми також моделювали малоймовірний сценарій, за якого всі проголосували б за нас. Як виявилось, саме він спрацював. Думаю, це пояснюється короткою кампанією – у виборців не було багато часу, щоби зайнятися цим питанням і визначитися. Тому вирішували в останній момент, зокрема просто підтримавши курс президента голосуванням за кандидатів «Слуги народу», - сказав він.

Водночас Корнієнко зазначив, що це також і перемога тих кандидатів, які "дуже багато працювали".

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми даними ЦВК, в результаті позачергових паламенських виборів 21 липня лідирує партія "Слуга народу" з 43,16% голосів.