У ЄС почалися консультації щодо майбуття Східного партнерства після 2020 року

Європейські інституції розпочали широкі та інклюзивні структуровані консультації щодо майбутніх стратегічних напрямків розвитку Східного партнерства після 2020 року.

Відповідну інформацію оприлюднила Єврокомісія.

«Держави ЄС та країни Східного партнерства, міжнародні організації, фінансові інституції, представники громадянського суспільства, бізнесу та приватного сектору, науковці й аналітичні центри, молодь, медіа та інші зацікавлені сторони запрошені поділитися власними поглядами щодо нової політики після 2020 року на цьому сайті до 31 жовтня», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що консультації, присвячені цьому питанню, також будуть проведені у згаданий період у країнах-партнерах та членах ЄС.

Єврокомісія нагадує, що протягом десятиліття значно посилилася співпраця між ЄС та шістьма країнами Східного партнерства: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. І це принесло переваги всім сторонам та конкретні позитивні результати громадянам згаданих країн. В рамках спільного порядку денного реформ «20 досягнень до 2020 року» був досягнутий прогрес у ключових сферах, зокрема, у зміцненні економіки, вдосконаленні систем управління, розвитку горизонтальних зв’язків громадянського суспільства.

Як повідомлялося, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час ювілейної конференції Східного партнерства у Брюсселі розпочав обговорення майбутнього цієї програми. У цьому контексті Європейська рада доручила Єврокомісії та Службі зовнішніх дій ЄС представити пропозиції щодо подальшого розвитку Східного партнерства.