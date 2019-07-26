Тиждень у Трускавці: новообрані "слуги народу" їдуть до школи Зе-депутата

Освітній проєкт для новообраних народних депутатів від партії "Слуга народу", який реалізує Київська школа економіки, пройде наступного тижня у Трускавці.

Про це повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у Facebook.

"Навчання буде максимально інтенсивним, жорстким та насиченим. Саме такий формат ми напрацювали спільно з представниками партії... Під час вибору місця для навчання ми зіштовхнулися з перешкодою: попри той факт, що Україна розвиває рекреаційну складову економіки, поки що немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей. Тому зупинили свій вибір на комплексі у Трускавці, де раніше проводили свої навчання великі міжнародні та українські компанії", - написав Милованов.

Він зазначив, що формат роботи буде жорстким, лекції для депутатів триватимуть з 8:30 до 21:30.

"У комплексі з лекційними заняттями студенти опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх", - додав Милованов.

Також він повідомив, що це перший тиждень навчання, яке планує партія.

Як повідомлялося, партія "Слуга народу" вирішила організувати освітній курс для своїх новообраних депутатів.

"Тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії "Слуга народу" у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання", - йшлося у повідомленні політсили.