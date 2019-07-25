“Слуга народу” запрошує на курси помічника народного депутата

Майбутні народні депутати закликають реєструватися на онлайн-курс з підготовки помічників народних депутатів, який організовує “Кадровий резерв України”.

Про це написав кандидат у народні депутати за списком партії “Слуга народу” Віталій Безгін у Facebook.

“Майбутні колеги зараз в активному пошуку помічників народних депутатів. Саме для цього Кадровий резерв України запускає експрес-курс з відбору та підготовки помічників. Якщо вважаєте, що робота 24/7 і служіння країні це для вас, то заповнюйте анкету за посиланням”, - написав Безгін.

Він додав, що курс є безкоштовним, як і допомога майбутнім нардепам в пошуку.

Як повідомляв Укрінформ, Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу".