Президенту буде дуже складно впливати на фракцію із 254 депутатів - Гройсман

Формування партією "Слуга народу" монобільшості у парламенті дає Президенту Володимиру Зеленському шанс на здійснення швидких змін, але керувати фракцією з 254 народних депутатів буде дуже складно.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю, 26 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується монобільшості - це можливість, яка може бути використана і позивно, і негативно. Я хотів би, щоб вона була використана позитивно, щоб Україна стала сильною, люди стали більш успішними і так далі. І на цьому шляху я бажаю Президенту Володимиру Зеленському тільки успіхів", - сказав Гройсман.

Він додав, що не має жодного сумніву в тому, що сьогодні у Президента є унікальна можливість здійснювати швидкі і якісні зміни в країні.

Водночас Гройсман не виключив, що главі держави в цьому заважатимуть, окрім того керувати фракцією з 254 народних депутатів, на його переконання, буде дуже складно.

"Зараз вони (новобрані депутати від партії "Слуга народу". - ред.) зберуться, почнуть працювати, а далі кожен буде себе проявляти. Я думаю, що цих людей мало хто знає, бо насправді люди голосували не за людей, а за їхню політичну партію, щоб надати підтримку Президенту. Тому подивимося", - резюмував Прем'єр-міністр.