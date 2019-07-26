Україна залишається найбільшим "полем бою" для російських фейків – EUvsDisinfo

Україна залишається найбільшим "полем бою" для російських дезінформаторів. Цього тижня ключовою темою у кремлівських ЗМІ стали позачергові парламентські вибори в Україні.

Про це у тижневому огляді повідомляє європейське видання EUvsDisinfo.

У неділю українці голосували на виборах до нового парламенту, і ці вибори, попри декілька недоліків, були визнані міжнародними спостерігачами ефективними та такими, що проведені з повагою до міжнародних стандартів. Але така оцінка не була достатнім аргументом для прокремлівських медіа. Ще на етапі оприлюднення попередніх результатів екзитполів канали дезінформації вже оголосили, що вибори не були ані вільними, ані справедливими, та запропонували не визнавати їх результати", - йдеться у публікації EUvsDisinfo.

Зокрема, прокремлівські медіа звинуватили Україну в тому, що "феноменальній" кількості українців не було дозволено проголосувати, ігноруючи той факт, що внаслідок продовження агресії російських збройних сил та незаконної анексії Криму, голосування не могло бути організовано на Кримському півострові або у регіонах, які знаходяться під контролем незаконних збройних формувань. Видання нагадує, що ці твердження прямо суперечать висновкам міжнародних спостерігачів, які відзначили зусилля України, спрямовані на те, щоб спростити участь у голосуванні для внутрішньо переміщених осіб.

"Все це звучить дещо знайомо. Але, напевно, так і має бути, оскільки прокремлівські медіа не цураються вже використаних наративів. Тож, ті самі дезінформаційні тези, які ми бачили перед президентською кампанією в Україні, з’явилися знову, з тією самою метою – підірвати легітимність виборчого процесу в Україні та її демократію", - наголошують автори публікації.

При цьому кремлівські медіа прогнозують для України апокаліптичні сценарії. В огляді наводиться "драматичний" елемент одного із російських ток-шоу на державному російському телеканалі, де прозвучала теза, що ці вибори були для України останніми, що наближається "третя світова", і що Україна зникне у потоці біженців.

Дісталося від російських дезінформаторів і Європі. Кремлівські медіа приписували схильність до "демонізації" Росії новому Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також "русофобію" усьому складу оновленого європейського парламенту.

"Протягом тижня ми знову чули про мрії Заходу розділити Росію та про його намагання втручатися у внутрішні справи пострадянських держав. Це загально прийнята технологія дезінформаторів – звинувачувати когось ще, найчастіше – Захід, у власних гріхах Кремля. У цьому контексті не робиться жодного наголосу на тому, що саме Росія розпочала війну в Україні, що саме Росія має тривалу історію втручання у внутрішні справи Грузії, і що це саме Кремль має на меті посіяти розбрат та поглибити розколи між країнами Заходу. Але ці факти не зупиняють російських дезінформаторів та видання у розповсюдженні таких ганебних повідомлень", - підсумовує EUvsDisinfo.