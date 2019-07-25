Пропагандисти чатують на "смажені" фейки: Комарницький про ситуацію з мостом у Станиці

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що українська сторона наполягатиме на забезпеченні умов для ремонту моста у Станиці Луганській.

Його заява оприлюднена на офіційному сайті ОДА.

«Президент поставив чітке завдання – відремонтувати міст у Станиці Луганській, щоб громадяни України могли зручно перетинати лінію розмежування. Гарантування безпеки для проектувальників та інших спеціалістів з відновлення споруди буде принципово стояти на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. З цього приводу я маю особисту підтримку Леоніда Кучми», – наголосив очільник області, коментуючи той факт, що незаконні збройні формування перешкоджають українським фахівцям провести обстеження зруйнованої конструкції.

Як повідомлялося, у вівторок, 23 липня, за результатами наради під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка було створено робочу групу з відновлення моста в Станиці Луганській. Наступного дня фахівці-проектанти прибули до Станиці з метою обстеження зруйнованого прольоту моста.

Однак озброєні військові, які перебувають під російським прапором на протилежному боці моста, не пустили наших спеціалістів до зруйнованої ділянки, розцінюючи це як акт агресії.

Читайте також: Окупанти не пускають до мосту в Станиці

«Свої миротворчі наміри ми не просто задекларували, а підкріпили конкретними діями: одразу після розведення військ підігнали техніку для демонтажу бетонних конструкцій. За домовленостями, цей процес повинен відбуватися синхронно з обох боків. Однак замість техніки на протилежному березі ми бачимо лише російський прапор, військових та пропагандистів російського телеканалу, які чатують на «смажені» фейки. Це красномовно свідчить про те, хто прагне миру, а хто лише говорить про нього», – пояснив Комарницький.

За його словами, сьогодні група проектантів буде намагатися повторно провести огляд зруйнованої конструкції.