ОДКБ перетворилася на інструмент політики Росії - Єльченко

Організація Договору про колективну безпеку перетворилася на політизований інструмент для поширення регіональної гегемонії РФ, і не може виконувати функції підтримання миру.

Про це Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив на засіданні Генасамблеї під час продовження рамкової резолюції щодо співпраці ООН та ОДКБ.

«Деякі регіональні організації останнім часом замість просування миру та безпеки політизують свою діяльність завдяки діям своїх членів. ОДКБ - саме одна з таких організацій», - цитує Єльченка сайт Постійного представництва України при ООН.

Дипломат нагадав, що після початку російської агресії в Україні ОДКБ не лише не вчинила жодних дій у відповідь, а й навіть не змогла надати адекватну оцінку діям однієї з власних держав-засновниць.

«Нині ОДКБ перетворилася на один з демонстративних шляхів Росії до регіональної гегемонії та засіб впливу на своїх сусідів. ОДКБ - це просто ще один інструмент політики Росії на пострадянському просторі», - зазначив Єльченко.

Він також заявив, що Україна не може підтримати пункти резолюції Генасамблеї ООН щодо миротворчих можливостей ОДКБ, а тим більше стосовно її ролі у «наданні адекватної відповіді на широкий спектр викликів та загроз».

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Як повідомляє Постійне представництво України при ООН, наша держава «дисоціювалася від консенсусного ухвалення резолюції», тобто публічно не підтримала її змісту.

Рамкова резолюція ГА ООН A/73/L.103 «Співпраця між ООН та регіональними й іншими організаціями: співпраця між ООН та ОДКБ» за авторством Вірменії, Білорусі, Екваторіальної Гвінеї, Казахстану, Киргизстану, Російської Федерації та Таджикистану була ухвалена консенсусом без голосування.

Це рамковий документ, який продовжується Генасамблеєю щороку. Водночас Україні було важливо заявити власну позицію.

Організація Договору про колективну безпеку (також відома як «Ташкенський договір») була заснована 1992 року. До неї входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

2 грудня 2004 ця організація отримала статус спостерігача в Генасамблеї ООН.