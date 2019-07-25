Клімкін зустрівся в Києві з Волкером

Очільник МЗС зустрівся в Києві зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

Про це Павло Клімкін повідомив на публічному обговоренні діяльності МЗС України з ветеранами, відеозапис якого розміщений на сторінці міністра у Facebook.

«Я сьогодні в костюмі, хоча у відпустці, тому що зустрічався з Куртом Волкером. Має бути мінімальний протокол", - зазначив Клімкін.

Як повідомляв Укрінформ, Курт Волкер разом з тимчасовим повіреним у справах США в Україні послом Вільямом Тейлором прибув у четвер із візитом до нашої країни.

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У Києві він, зокрема, зустрівся з п’ятим Президентом України Петром Порошенком та лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко.