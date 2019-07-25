Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі з Волкером

Голова партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі зі Спеціальним посланником США по Україні Куртом Волкером.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської содідарності".

"Петро Порошенко подякував за високу оцінку Сполученими Штатами рівня демократичності і вільної конкуренції на президентських та позачергових парламентських виборах в Україні. Спеціальний посланник США відзначив, що останні п’ять років були найбільш продуктивними за всі роки незалежності як для розбудови держави, так і для зміцнення партнерства між Україною та Сполученими Штатами", - йдеться в повідомленні.

Порошенко відзначив тверду підтримку Вашингтона у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та протидії агресії Росії. Як голова «Європейської Солідарності» він запевнив, що його партія буде і надалі захищати національні інтереси України.

Також лідер "Європейської солідарності" засудив триваюче невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайно звільнити 24 українських моряків та повернути Україні три військові кораблі. За його словами, це підтверджує необхідність подальшого тиску на Москву через ухвалення «азовського пакету» санкцій.

Зазначається, що сторони скоординували кроки з протидії будівництву «Північного потоку 2».

Порошенко закликав використати нагоду грудневого саміту НАТО у Лондоні для предметної дискусії щодо надання Україні ПДЧ., підкресливши, що наша держава де-факто відіграє роль східного форпосту НАТО та трансатлантичного світу, і це є важливим аргументом на користь відповідних дискусії і рішення.

Окремо було обговорено питання надання Україні статусу головного союзника США поза межами НАТО.

Лідер «ЄС» привернув увагу Спеціального представника США до зростаючої загрози російського капіталу в українських медіа. Відзначено необхідність захисту свободи ЗМІ в Україні в умовах тиску на них з боку нової влади.

Під час зустрічі було також обговорено питання продовження консолідованих зусиль у втіленні необхідних реформ в Україні, передусім у боротьбі з корупцією. Висловлено застереження проти останніх рішень з ознаками політично-вмотивованих переслідувань, які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України.