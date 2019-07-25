Денісова: Перемовини про звільнення моряків активізувались після розмови Зеленського і Путіна

Перемовини щодо звільнення військовополонених українських моряків перейшли в активну фазу після телефонної розмови між президентами України та Росії Володимиром Зеленський та Володимиром Путіним.

Про це сказала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В активну фазу перемовини щодо звільнення українських моряків перейшли після телефонної розмови між президентами України і Російської Федерації”, - зауважила Денісова.

Уповноважений ВР з прав людини також повідомила, що між закордонними відомствами України і Росії відбуваються перемовини щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

“Мені відомо, що відбуваються перемовини між закордонними відомствами двох держав стосовно виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. І я дякую Володимиру Зеленському за всі зусилля, що він докладає до звільнення військовополонених моряків і всіх громадян, які утримують на сьогодні закладом пенітенціарної установи Російської Федерації. І я переконана, що найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення”, - зазначила вона.

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Омбудсмен додала, що процес звільнення моряків - дуже тривалий і складний, і вона тримає постійний контакт з Президентом з цього питання.

“Щодо звільнення українських військовополонених моряків. Як вам всім відомо — цей процес дуже тривалий і складний. Майже з першої доби президентства Володимира Зеленського я співпрацюю з главою держави в постійному контакті, і він координує зусилля всіх сторін у цьому напрямку”, - розповіла Денісова.

Вона також закликала журналістів не шкодити перемовинам щодо звільнення військовополонених гучними заголовками

“Звертаюсь до вас дотримуватися професійної етики, коли ви шукаєте такі, знаєте, гучні заголовки для своїх новин, щоб не зашкодити цим перемовинам, які зараз проводяться”, - сказала уповноважений ВР.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Денісова начебто сказала журналістам про те, що домовленості про повернення Україні захоплених Російською Федерацією українських військовополонених моряків вже досягнуто.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.

9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

17 липня Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя.

Того ж дня Лефортівський суд Москви продовжив тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.