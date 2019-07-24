ЄС вимагає від Росії негайно звільнити Гриба та решту українських політв’язнів

Євросоюз вимагає від РФ негайно звільнити незаконно засудженого Павла Гриба, а також усіх українських політичних в’язнів, включаючи 24 моряків, захоплених поблизу Керченської протоки.

Про це йдеться у заяві речника ЄС з приводу рішення Верховного суду РФ, який підтвердив вирок Павлові Грибу.

“23 липня Верховний суд Російської Федерації підтримав рішення російського суду щодо ув’язнення на шість років Павла Гриба, 21-річного громадянина України з обмеженими спроможностями, який був викрадений з Білорусі російською владою у серпні 2017 року. Відтоді він незаконно утримувався в Росії без жодних обґрунтованих обвинувачень. Європейський Союз продовжує очікувати, що Павло Гриб буде негайно звільнений”, - йдеться у документі.

У заяві нагадується, що Гриб потерпає від дуже серйозних захворювань, які будь-якої миті можуть стати загрозливими для його життя. Незважаючи на це, на порушення постанови Європейського суду з прав людини, українським лікарям не було надано дозволу його оглянути. Євросоюз очікує, що Павло Гриб без зволікань отримає належне спеціалізоване медичне обслуговування.

“Усі незаконно арештовані громадяни України, які утримуються на Кримському півострові та в Росії, включаючи екіпажі кораблів, захоплених Росією 25 листопада, мають бути негайно звільнені. Міжнародним спостерігачам з прав людини необхідно надати повний, вільний та безперешкодний доступ до Кримського півострова”, - наголошується у заяві Євросоюзу.

Фото: Олександр Кохан/Громадське