Хвороба Павла Гриба прогресує, перебування за гратами призведе до смерті — батько

Обстереження ув'язненого в РФ українця Павла Гриба показали, що динаміка хвороби негативна і подальше перебування юнака за гратами приведе до внутрішньї кровотечі і смерті.

Про це сказав в ефірі Еспресо.TV батько політв'язня Ігор Гриб, коментуючи сьогоднішнє рішення Верховного суду РФ, який визнав "законним" вирок Павлу засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

"Обстеження Павла показують, що динаміка дуже негативна і знаходження Павла у подальшому за ґратами приведе до смерті, бо у цих нелюдських умовах знаходження у колонії та ще й етапування буде – це прямий шлях до смерті, бо відкриється внутрішня кровотеча і все", - пояснив Ігор Гриб.

Батько додав, що ще невідомо, куди етапуватимуть Павла Гриба.

Батько політв'язна також розповів про зустріч з Президентом Володимиром Зеленським: "За тиждень до виборів у нас була зустріч з Президентом. Там озвучили всю проблематику і всі пропозиції, які напрацьовані нами за ці роки. Чекаємо реакції від Офісу Президента".

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Верховний суд РФ, розглянувши скаргу Павла Гриба та його захисту на вирок суду першої інстанції, визнав законним вирок українцю, засудженому в Росії на шість років колонії за нібито заклики до тероризму.

У лютому цього року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про надзвичайно критичний стан українського політв'язня в РФ Гриба і закликала міжнародне співтовариство посприяти в наданні йому медичної допомоги.

Українець Павло Гриб зник 24 серпня в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною із Сочі, з якою познайомився в інтернеті. Пізніше в інтерв'ю дівчина зізналася, що дійсно запросила хлопця у Білорусь і заявила, що її змусили це зробити співробітники ФСБ Росії.

Пізніше Гриба знайшли в СІЗО-5 у Краснодарі: його звинуватили за 205 статтею Кримінального кодексу Росії "Тероризм".

22 березня 2019 року російський суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого в РФ у "сприянні терористичній діяльності", - 6 років ув'язнення.