КВУ прогнозує появу в Раді двох опозицій

У Верховні Раді нового скликання може утворитися два опозиційних центри.

Таку думку генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель висловив під час онлайн-конференції "Про що свідчить перемога Зеленського та його партії у виборчій кампанії-2019?" у середу, 24 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Очевидно, буде два опозиційних центри — це проросійська і проєвропейська опозиція. Перша — це "Опозиційна платформа — За життя", друга — це "Європейська солідарність", плюс, можливо, "Голос", плюс, можливо, — як ситуативний союзник — "Батьківщина". Тобто цілісного утворення, попри все, не буде", — зазначив Кошель.

При цьому він прогнозує, що у форматі роботи опозиції парламент повернеться до дискусії кінця 2014 року.

"Ми пам'ятаємо, що тоді "Опозиційний блок" вимагав ухвалення закону про опозицію, контролю над окремими комітетами, посаду віцеспікера. Я думаю, що дискусія повернеться. Але цього вже вимагатимуть і перша опозиція, і друга. З огляду на те, що кількість парламентських комітетів потрібно, очевидно, зменшити як мінімум на десять, тим більше, що є ініціатива зменшення кількості міністерств, то, думаю, портфелів буде досить мало. І складно сказати, яка буде вибудувана лінія: чи зможе опозиція взагалі отримати хоча би щось", — уточнив експерт.

Водночас голова КВУ припускає, що зважаючи на можливість проведення позачергових місцевих виборів, невисокою є ймовірність того, що політичні сили "поспішатимуть іти в опозицію".

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-й день.