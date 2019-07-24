Труба сподівається, що Порошенко прийде завтра на допит

Труба сподівається, що Порошенко прийде завтра на допит

Укрінформ
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба сподівається, що п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прийде на допит до ДБР.

Про це Труба написав у середу у своєму Telegram-каналі.

"До мене несподівано завітав Петро Порошенко – цей факт вже відомий ЗМІ. Експрезидент звернувся з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим. Тому хочу зробити декілька заяв", - зазначив він.

По-перше, як стверджує Труба, адвокати Порошенка мали можливість зв’язатися зі слідчим та з ним напряму узгодити перенесення дати допиту. "Для цього не потрібно приходити до директора ДБР", - заявив він.

"Друге. Я поважаю своїх слідчих – їхній час та професіоналізм. На кожного слідчого у нас понад 35 проваджень. Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати. Третє. Я поважаю час свідків: ми з порозумінням поставилися до завантаженості експрезидента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так саме з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит", - підсумував Труба.

Як повідомляв Укрінформ, Порошенко 24 липня прибув у ДБР. Раніше, 22 липня, директор ДБР Труба заявляв, що Порошенка викликали на 25 липня після того, як він не прийшов на допит 17 липня як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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За підсумками відвідування Порошенком ДБР у середу, 24 липня, у пресслужбі "Євросолідарності" повідомили, що у Державному бюро розслідувань підтвердили, що жодних проваджень щодо експрезидента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка не існує.

Також у "Євросолідарності" наголосили, що "ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано".

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