На Банковій сказали, що розгляне Рада під час першого засідання

Під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання на розгляд буде винесений законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу.

Про це сказав у коментарі журналістам під час конференції у Києві в середу заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу, Рябошапка сказав: «Обов’язково, це будуть пріоритетні зміни. У перший же день, коли новий парламент запрацює, це буде законопроєкт, який буде прийнятий».

Рябошапка додав, що зміни до КПК стосуватимуться «виправлення проблем, які існують і перешкоджають роботі слідчих органів, а також які покращують становище підозрюваних і обвинувачуваних».

Заступник глави Офісу Президента запевнив, що зміни до КПК передбачатимуть ліквідацію так званих поправок Лозового.

Як повідомлялося, одна із поправок до КПК, внесена народним депутатом від Радикальної партії Андрієм Лозовим, передбачає внесення змін до ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якою строк досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів буде обмежено шістьма місяцями – від моменту встановлення особи підозрюваного до ухвалення підозри. Зараз максимальна тривалість розслідування становить в особливих випадках 15 років.

Ще одна поправка передбачає, що слідчі мають подавати клопотання до судів, у межах територіальної юрисдикції яких розташований орган досудового розслідування як юридична особа.

Генпрокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що непродумані поправки до Кримінального процесуального кодексу паралізували роботу правоохоронної системи.