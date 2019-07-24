Зеленський обговорив із послами G7 вибори, реформи та війну на Донбасі
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Дякую представникам ваших країн за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Сьогодні дуже складна ситуація, але у вас потужна, незмінна проукраїнська позиція", – зазначив на зустрічі Зеленський.
Президент також подякував дипломатичним представникам за участь міжнародних спостерігачів у роботі на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.
"Це не перші вибори в Україні, які проходять мирно, демократично, і це завдяки, зокрема, міжнародним спостерігачам. Дякуємо за допомогу", - сказав глава держави.
Крім того, Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської. Він підкреслив, що необхідною передумовою для подальшого прогресу у врегулюванні конфлікту є чітке дотримання режиму припинення вогню.
Основна увага під час зустрічі була приділена глибинним реформам, які здійснює Україна.
Як зауважили в ОП, іноземні представники висловили готовність надавати широку підтримку реалізації програми реформ, яка була оголошена президентом раніше.