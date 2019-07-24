Зеленський обговорив із послами G7 вибори, реформи та війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з групою послів країн «Великої сімки» з підтримки реформ в Україні та главами представництв Європейського Союзу й НАТО в Україні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Дякую представникам ваших країн за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Сьогодні дуже складна ситуація, але у вас потужна, незмінна проукраїнська позиція", – зазначив на зустрічі Зеленський.

Президент також подякував дипломатичним представникам за участь міжнародних спостерігачів у роботі на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.

"Це не перші вибори в Україні, які проходять мирно, демократично, і це завдяки, зокрема, міжнародним спостерігачам. Дякуємо за допомогу", - сказав глава держави.

Крім того, Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил навколо Станиці Луганської. Він підкреслив, що необхідною передумовою для подальшого прогресу у врегулюванні конфлікту є чітке дотримання режиму припинення вогню.

Основна увага під час зустрічі була приділена глибинним реформам, які здійснює Україна.

Як зауважили в ОП, іноземні представники висловили готовність надавати широку підтримку реалізації програми реформ, яка була оголошена президентом раніше.