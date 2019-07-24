Стало відомо, хто відкриватиме засідання новообраної Верховної Ради України

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриє кандидат у народні депутати від партії «Опозиційна платформа — за життя», номер 12 у виборчому списку Юлій Іоффе.

Про це пише Громадське.

Так, згідно зі статтею 82 Конституції України, перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат.

Іоффе наразі 78 років. Він був депутатом всіх скликань Ради, крім п’ятого і шостого (період 2006−2012 років). Він був членом КПРС, «Трудової України» Сергія Тігіпка, «Республіканської партії України» Бойка і «Партії регіонів».

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Нагадаємо: 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.