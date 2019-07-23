Разумков підтвердив ідею старту нової Ради у День Незалежності

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що говорити про прізвища кандидатів на керівні посади можна буде напередодні роботи Верховної Ради ІХ скликання.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Так, на питання, коли можна буде говорити про прізвища на керівні посади, Разумков відповів: "Думаю, реально це буде напередодні початку роботи нової Верховної Ради. Але якісь прізвища почнуть з'являтися в ЗМІ раніше".

Також Разумков підтвердив наявність ідеї почати роботу нового парламенту в День Незалежності 24 серпня.

"Така ідея є. Але, на жаль, ми поки що не можемо говорити, чи буде це кінець серпня, чи початок вересня. Ми не приховуємо, що хочемо почати процес якомога швидше. Щоб ми приступили до виконання своїх завдань. А для цього потрібно, щоб запустилася Верховна Рада", - сказав Разумков.