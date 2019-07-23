Для серйозних голосувань “Слузі народу” знадобляться союзники — Арешонков

Політична партія "Слуга народу", навіть маючи права коаліції у Верховній Раді, шукатиме союзників і вестиме перемовини з іншим депутатськими фракціями у випадку важливих голосувань, які, зокрема, передбачатимуть внесення змін до Конституції.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив заступник голови комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту Володимир Арешонков.

“Якщо вони (партія “Слуга народу” — ред.) набирають усі разом 226 голосів, то їхня фракція, якщо вона буде утворена як фракція, в принципі може дорівнювати складу коаліції. Але річ у тім, що, як правило, для нормального функціонування коаліції потрібно ніяк не 226 голосів, а набагато більше. Депутати — це ж не роботи, а тому можуть голосувати відповідно до своїх міркувань “за” чи “проти”, хтось може захворіти або не бути фізично присутнім на засіданнях. Тому для серйозних голосувань, все ж таки, їм треба спиратися на більшу кількість депутатів у парламенті. А тим більше, при голосуваннях за зміни до Конституції, коли потрібно не менше 300 голосів. Тому мені здається, що вони будуть шукати союзників і вести перемовини з різними політичними фракціями”, — пояснив Арешонков.

Тому він вважає, що не варто однозначно трактувати норму статті 83 Конституції України, згідно з якою депутатська фракція у ВР, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу парламенту, має права коаліції депутатських фракцій.

Як повідомлялося, колишній член Центральної виборчої комісії Андрій Магера в коментарі LB.ua заявив, що політична партія "Слуга народу" в разі отримання більшості в результаті позачергових парламентських виборів матиме право коаліції і не зможе об'єднуватися з іншими фракціями.

За словами Магери, така сама ситуація в історії України була 1990 року, коли більшість парламенту сформувала так звана Група 239 — комуністична фракція I скликання.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Станом на ранок вівторка Центральна виборча комісія опрацювала 92.55% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43.11% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, ВО "Батьківщина" – 8.18%, "Європейська солідарність" – 8.15%, "Голос" – 5.87%. Решта партій не проходять до Верховної Ради.

За попередніми підрахунками, від партії “Слуга народу” до нового скликання Верховної Ради можуть пройти 253 народні депутати.