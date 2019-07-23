"Слуги народу" вже неформально узгоджують комітети майбутньої Ради
Про це повідомив №19 списку "Слуги народу" Денис Монастирський в інтерв’ю виданню TheБабель.
"Неформальне узгодження щодо комітетів відбувається вже з понеділка (22 липня - ред.). Остаточно їх створять і призначать керівників у перші дні роботи нового парламенту", - розповів Монастирський.
Він також повідомив, що деякі існуючі комітети будуть об’єднані.
Монастирський також зазначив, що 22 липня відбулася зустріч з керівниками неформальних груп фракцій. На ній обговорювали стан готовності законопроєктів і визначали їхню пріоритетність.
"Зараз у нас діє 21 внутрішній комітет, кожен з яких напрацьовує щонайменше десять законопроєктів. Є блок, який стосується змін до Конституції, — це і питання недоторканності народних депутатів, і розширення підстав для дострокового припинення їхніх повноважень. Ці законопроєкти потрібно внести одразу, бо зміни до Конституції — це тривалий процес", - сказав Монастирський.