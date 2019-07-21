У Вакарчука назвали пріоритети коаліційної угоди

Політична партія "Голос" готова об'єднуватися в коаліцію з політсилами, для яких принципи справедливості, реформа парламенту та деолігархізація є пріоритетами коаліційної угоди.

Про це заявив заступник голови партії Ярослав Юрчишин під час брифінгу у передвиборчому штабі політсили 21 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми готові до коаліції з новими політичними силами, якщо за ними не стоять олігархи, не стоїть корумпований інтерес. Для нас при формуванні коаліції важать не бренди, не персоналії, а в першу чергу - коаліційна угода. Святослав (лідер партії Святослав Вакарчук - ред.) оголосив пріоритети: справедливість, реформа парламенту, деолігархізація, тобто обмеження впливу олігархів, і якщо інші політичні сили готові брати їх як пріоритети коаліційної угоди, ми готові говорити про формування коаліції", - пояснив Юрчишин.

Водночас він підкреслив, що політична партія "Голос" ніколи не ввійде в коаліцію з проросійськими силами, які представляють не українські інтереси, а інтереси країни-окупанта: "За що або за яке життя вони не виступали би".

Також, за словами заступника голови партії, коаліція зі старими політичними силами можлива для "Голосу" лише за умови, що "вони мають оновитися не формально, прикрившись кількома новими обличчями, а фактично своєю програмою показати, що вони готові не оголошувати про похід до європейських стандартів, а втілювати все, щоб такі стандарти життя були України".

"Щодо Порошенка і Тимошенко: якщо зможуть щиро і чесно говорити про деолігархізацію, то ми готові з ними вести перемовини", - зазначив він.

У свою чергу лідер "Голосу" Святослав Вакарчук додав, що вони готові стояти поруч із тими, хто, як і їхня політсила, декларує нові принципи: відкритості, підзвітності, прозорості, відсутності подвійних стандартів.

"Ще одна річ: важливо подивитися, які люди і від яких так званих політичних брендів пройдуть по мажоритарних округах. Ми дуже сподівалися, що парламент прийме закон про нову виборчу систему раніше", - додав Вакарчук.