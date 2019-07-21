У "Голосі" задоволені результатами національного екзитполу

Голова партії "Голос" Юлія Клименко вважає дані національного екзитполу, за якими їхня політсила набирає 6,3% голосів виборців, гарним результатом та успіхом для партії, яка існує два місяці.

Про це вона заявила під час брифінгу у штабі партії 21 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дійсно дуже амбітні, і від 10% до 24% могли би набрати, якби це був повноцінний політичний процес, за якого вибори були би не дострокові, а в жовтні 2019 року, до яких ми всі готувалися. Ми не ставимо собі обмеження в 6,3%, але для партії, якій два місяці і яка не збиралася йти на дострокові парламентські вибори, тому ми фактично на ходу перевзувалися і бігли на парламентські вибори, тому вважаю, що це дуже гарний результат і це успіх для партії", - зазначила Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні в неділю, 21 липня, пройшли дочасні парламентські вибори.

За результатами національного екзит-полу станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (43,9% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,5%), «Європейська солідарність» (8,9%), «Батьківщина» (7,6%) та «Голос» (6,3%).