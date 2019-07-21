Президент заявив, що Луценко точно не очолюватиме ГПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Юрій Луценко точно не очолюватиме Генеральну прокуратуру.

Про це він сказав на пресконференції у штабі партії "Слуга народу" після оголошення перших результатів екзитполу на позачергових виборах до Верховної Ради, відповідаючи на запитання, чи може він назвати прізвище майбутнього кандидата на посаду генпрокурора, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це прізвище точно не починається на "Лу" і не закінчується на "ценко". Буде інше прізвище", - сказав Зеленський.

При цьому він не уточнив, хто може претендувати на цю посаду після виборів.