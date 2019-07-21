Зеленський про скорочення міністерств: У нас уже є розробки

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею скорочення кількості міністерств.

Про це він сказав на прес-конференції у штабі партії "Слуга народу" після оголошення перших результатів екзит-полу на позачергових виборах до Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я підтримую. Структура з'явиться найближчим часом. Буде новий уряд. Але в нас уже є розробки свої і власне бачення цього питання", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що у рамках реформування Кабінету міністрів може бути зменшено кількість віцепрем'єр-міністрів, які не очолюють міністерства, та деяких центральних органів виконавчої влади.