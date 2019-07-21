До Ради проходять п’ять партій - екзитпол КВУ і "Соціса"

До Верховної Ради Ради України проходить 5 партій: "Слуга народу" - 44.71%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12.24%, "Європейська солідарність" - 8.54%, "Батьківщина" - 7.56% і "Голос" - 5.94%.

Такі дані екзитполу станом на 19:00, проведеного Комітетом виборців України і центром "Соціс", були оприлюднені у неділю ввечері після закриття виборчих дільниць на позачергових парламентських виборах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час дослідження було опитано близько 14 тисяч виборців по всій території України (за винятком території АРК та не підконтрольних українській владі частинах Луганської та Донецької областей). У вибірку випадковим чином було відібрано 360 виборчих дільниць.