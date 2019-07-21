“Голос” анулював акредитацію “112 Україна” - знімальна група залишила штаб

“Голос” анулював акредитацію “112 Україна” - знімальна група залишила штаб

Укрінформ
Політична партія «Голос» анулювала акредитацію знімальній групі телеканалу «112 Україна», після чого представники медіа добровільно залишили приміщення концертного клубу «Стерео Плаза», де знаходиться передвиборчий штаб політсили.

Про це журналістам у коментарі сказав керівник прес-служби партії «Голос» Ярема Дух, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Журналісти телеканалу «112 Україна» потрапили до штабу через технічну помилку. Вони подали заявку на акредитацію сьогодні майже в останній момент, і представники нашої прес-служби не встигли це вчасно виявити. Як тільки ми розібралися у ситуації, ми анулювали акредитацію і пояснили це представниці телеканалу, навіть дали відео-коментар», - зазначив Дух.

Водночас на запитання кореспондента Укрінформу він уточнив, що журналісти телеканалу «112 Україна» подавали заявку на акредитацію кілька разів, і попередні з них були анульовані відразу.

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«Вони акредитовувалися двічі або тричі. І попередні рази ми відповіли, що не підтверджуємо їхньої акредитації. В останній раз, сьогодні вранці, будучи у вирі подій, ми пропустили їхню третю акредитацію. Але дуже швидко ми цю проблему вирішили», - сказав керівник прес-служби.

При цьому він підкреслив, що як тільки ці телеканали змінять свою риторику, а їхні власники припинять впливати на редакційну політику, то партія «Голос» готова відповідно змінити своє ставлення до таких медіа.

«На будь-які публічні заходи ми не можемо заборонити їм заходити, але на закриті заходи, яким без сумніву є наш штаб, ми прийняли рішення не акредитовувати медіа, які ведуть антиукраїнську діяльність», - зазначив Дух.

Також, за його словами, близько 14.00-15.00 до штабу «Голосу» намагалася потрапити і знімальна група телеканалу ZIK, якому перед цим було відмовлено в акредитації.

«Ми ще раз їм на камеру пояснили, що ще півтора місяця тому, коли стало відомо, що Тарас Козак - бізнес-партнер Віктора Медведчука - купив телеканал ZIK, офіційною позицією партії стало те, що ми не ходимо на ефіри цього медіахолдингу (до нього належать телеканали 112 Україна, ZIK і NewsOne - ред.), бо ми не підтримуємо телеканали, які ведуть антиукраїнську риторику», - уточнив представник партії.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба політичної партії «Голос» акредитувала у передвиборчий штаб більше 220 журналістів різних засобів масової інформації. При цьому політсила принципово не акредитовувала у свій штаб такі телеканали, як 112 Україна, ZIK, Наш і NewsOne через їхню проросійську позицію.

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