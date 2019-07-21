“Голос”: Ми не акредитовували всі проросійські канали Медведчука

Пресслужба політичної партії «Голос» акредитувала у передвиборчий штаб більше 220 журналістів різних засобів масової інформації.

Про це кореспондентові Укрінформу сказав керівник пресслужби політсили Ярема Дух.

«Загалом ми акредитували більше 220 журналістів. Розраховуємо, що на 20-ту годину всі вони працюватимуть у штабі», - зазначив Дух.

При цьому він наголосив, що політсила принципово не акредитовувала у свій штаб такі телеканали як «112 Україна», «ZIK”, «Наш» і «NewsOne» через їхню проросійську позицію.

Голова партії "Голос" Юлія Клименко у коментарі Укрінформу наголосила, що відповідне рішення члени партії ухвалювали спільно.

«Так, ми не акредитовували всі проросійські канали Медведчука. Це було свідоме рішення. Хоча наші політичні колеги ходять на всі ці канали, можливо вони там знаходять більше виборців, але ми цю принципову позицію для себе прийняли і її дотримуємося», - пояснила Клименко.

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При цьому вона наголосила, що політична сила «Голос» жодним чином «не придушує» свободу слова.

«Ми даємо їм всю інформацію, але просто не запрошуємо їх до себе і не ходимо в гості до тих, кого не вважаємо проукраїнськими ЗМІ. Ми абсолютно не придушуємо свободу слова», - сказала вона.

Водночас голова партії додала, що «Голос» не співпрацюватиме з цими телеканалами доти, доки вони будуть мати антиукраїнську позицію.

Разом з тим у штабі «Голосу» таки працює знімальна група телеканалу «112 Україна».

Загалом атмосфера у політичному штабі політсили спокійна. Журналісти мають змогу безперешкодно спілкуватися з членами партії. Виборчий штаб знаходиться у концертному клубі «Стереоплаза», в якому для штабу виділено три зали. В одній з них проводяться брифінги, а інші дві розраховані на неформальне спілкування представників «Голосу» і журналістів. Разом з тим у двох залах працюють фуршети, якими можуть скористатися представники ЗМІ.