У ЦВК порівняли явку на нинішніх виборах з 2014 роком

Явка виборців станом на 16-ту годину становить 36,54%, тоді як у 2014 році на дострокових парламентських виборах на цей час вона становила дещо більше 40%.

Про це розповіла секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 16-ту годину ми маємо показники разом по країні 36,54% виборців, які вже здійснили своє волевиявлення. Порівняно з парламентськими виборами 2014 року, які також були достроковими, станом на 16-ту годину в 2014 році явка становила трохи більше 40%, тому різниця незначна", - зазначила Бернацька.

Відповідно до опублікованих на інформаційному табло в пресцентрі ЦВК даних 198 зі 199 округів, найактивніше голосують виборці Чернігівської - 41,69%, Полтавської - 41,52% Хмельницької - 40,33%, Черкаської - 39,64%, Сумської - 39,51% та Луганської областей - 39,49%.

Найменша явка в Чернівецькій - 27,91% та Закарпатській - 30,05% областях.

У Києві явка становить 34,59%.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.