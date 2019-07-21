ЦВК оприлюднила явку без двох округів — 36,57%

Станом на 16 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становила 36,57%.

Такі дані 197 із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найактивніше голосують виборці Чернігівської - 41,69%, Полтавської - 41,52% Хмельницької - 40,33%, Черкаської - 39,64%, Сумської - 39,51% та Луганської областей - 39,49%.

На Кіровоградщині вже проголосувало 38,75% виборців, Запоріжжі - 38,71%, Дніпропетровщині - 38,62%, Харківщині - 38,05%.

На Волині активність становить 36,50%, Тернопільщині - 35,72%, Львівщині - 34,85%, Івано-Франківщині - 31,21%.

Найменша явка в Чернівецькій - 27,91% та Закарпатській областях - 30,05%.

У Києві явка становить 34,60%.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.