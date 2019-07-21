Політолог: Можна говорити про збільшення явки на Закарпатті

Політолог Михайло Шелемба вважає, що низька, найнижча в Україні, явка виборців на Закарпатті - нормальне явище для цього регіону. А в порівнянні з минулими виборами ВР цього разу закарпатці голосують активніше.

Про це політолог сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Цифра в 28,8% явки виборців на дільницях по Закарпатській області станом на 16 годину виглядає як низька. І хоча вона є найнижчою по країні, насправді, це добра явка - як для цього регіону. Якщо порівняти з минулими парламентськими виборами, вона є навіть вищою по деяких округах" - каже Шелемба.

Він зазначив, що фактори, які впливають на низьку явку закарпатських виборців — це гірська місцевість, нацменшини, заробітчани, які зараз якраз на сезонних заробітках.

"Можна навіть говорити про покращення в сенсі явки на Закарпатті, адже прогнозувалося, що вона не досягне 30% по регіону, ми уже зараз бачимо, що вона буде вищою, по деяких округах вона уже вища цього порогу", - сказав Шелемба.

Читайте також: Експерти констатують низьку активність виборців

Він також акцентував, що доволі високу явку показує округ №73 з центром у Виноградові, де переважає угорське населення. За словами політолога, видно, що з електоратом попрацювали мажоритарники, які мобілізували виборців серед угорського населення краю.