Політолог: Можна говорити про збільшення явки на Закарпатті
Про це політолог сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.
"Цифра в 28,8% явки виборців на дільницях по Закарпатській області станом на 16 годину виглядає як низька. І хоча вона є найнижчою по країні, насправді, це добра явка - як для цього регіону. Якщо порівняти з минулими парламентськими виборами, вона є навіть вищою по деяких округах" - каже Шелемба.
Він зазначив, що фактори, які впливають на низьку явку закарпатських виборців — це гірська місцевість, нацменшини, заробітчани, які зараз якраз на сезонних заробітках.
Він також акцентував, що доволі високу явку показує округ №73 з центром у Виноградові, де переважає угорське населення. За словами політолога, видно, що з електоратом попрацювали мажоритарники, які мобілізували виборців серед угорського населення краю.