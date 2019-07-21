Тимошенко немає серед кандидатів у прем'єри — представник “Слуги народу”

Наразі є кілька кандидатур на посаду прем'єр-міністра, але серед них немає лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко та голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці.

Про це журналістам у виборчому штабі партії "Слуга народу" розповів секретар Національної інвестиційної ради, кандидат у народні депутати від цієї політсили на парламентських виборах Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На прем'єра зараз є 3-4 кандидати. Не можу я прізвища давати. Тимошенко там немає і Палиці немає", - сказав Арахамія.

На уточнююче запитання, чи є в списку кандидатів на посаду очільника уряду секретар РНБО Олександр Данилюк, голова Нафтогазу Андрій Коболєв та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, Арахамія відповів, що є кандидати "на кшталт таких людей".

Він уточнив, що прем'єром, як казав Президент, має бути людина з економічним досвідом, яка має авторитет у західних партнерів і вільно володіє англійською мовою.

Також, за словами Арахамії, йому вже відома кандидатура на посаду міністра оборони.

"Я знаю (кандидата на посаду міністра оборони, - ред.), але я побачив, що як тільки хтось з'являється на арені як потенційний кандидат, його так сильно "мочать", що на біле кажуть чорне і навпаки. За законом це має бути цивільна людина, і тому це буде цивільна людина", - сказав Арахамія.