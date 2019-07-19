“8 законів за 100 годин”: Тимошенко представила пакет законів для нової коаліції

Лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко презентувала пакет перших законопроєктів для нової коаліції в парламенті ХІ скликання.

Про це повідомляє пресслужба партії “Батьківщина”.

“У п‘ятницю, 19 липня, «Батьківщина» та Юлія Тимошенко презентували пакет перших законопроєктів «8 законів за 100 годин» для нової коаліції дій”, - ідеться в повідомленні.

Так, у новому парламенті «Батьківщина» насамперед пропонує ухвалити закон "про справедливу ціну на газ".

Юлія Тимошенко наголосила, що потрібно спрямувати газ вітчизняного видобутку на потреби населення. Голова “Батьківщини” наполягає на тому, щоб рентабельність газовидобувних підприємств була обмежена до 30%. За словами Тимошенко, це унеможливить корупцію, забезпечить розвиток галузі і допоможе знизити вдвічі ціни на газ, гарячу воду і тепло.

“Другим кроком коаліції дій стане закон про обов’язкове медичне страхування, коли кожен українець отримає медичну страховку. За працюючих людей її оплачуватиме роботодавець (отримуючи відповідну податкову знижку), а за дітей і пенсіонерів платитиме держава”, - зазначає пресслужба.

Ще одним пріоритетом нової коаліції в парламенті, на думку Тимошенко, має бути встановлення гарантованої пенсії не нижче прожиткового мінімуму – на рівні 3094 грн.

Також Тимошенко пропонує запровадити допомогу молодим батькам, виплачуючи при народженні першої дитини 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, третьої і наступних – 150 тис. грн.

Крім того, лідер “Батьківщини” наполягає на продовженні мораторію на продаж землі.

Тимошенко пропонує ухвалити закон про деофшоризацію та зміни податкового кодексу, щоб зняти тягар з підприємництва та вітчизняної економіки. Йдеться про скасування 37 податків і зборів, заміну ПДВ податком на реалізацію, а податку на прибуток – податком на виведений капітал. Для селян пропонується запровадити єдиний податок на гектар землі.

“Восьмим у переліку, але не за важливістю, Юлія Тимошенко назвала проект закону про відсутність терміну давнини для злочинів за наживу на війні. Він передбачатиме жорстке покарання для тих, хто агресію РФ проти України використав для особистого збагачення”, - наголошується в повідомленні.

фото: пресслужба "Батьківщини"