Чалий закликає Київ "не гаяти часу" з призначенням нового посла в США

Нинішній посол України в США Валерій Чалий, щодо заміщення якого на посаді цього тижня вийшов указ Президента Зеленського, закликав владу в Києві не затягувати з призначенням нового офіційного представника України у Вашингтоні.

Про це він сказав під час розмови з журналістами в день голосування на виборах до Верховної Ради на виборчій дільниці в столиці США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зрозуміло, що є указ президента щодо проведення ротації (посла – ред.) в Сполучених Штатах і ще в десяти країнах, я думаю (таких рішень – ред.) буде більше. Заміна послів – це абсолютно нормальне конституційне право Президента України", - зауважив дипломат, підкресливши, що не бачить у цьому жодних проблем.

Водночас він зазначив, що час на ротацію необхідно зменшити до мінімуму.

"Як на мене, краще, щоб новий посол приїхав сюди якомога швидше. Тому що (існують – ред.) деякі протокольні речі тут, у Вашингтоні, а є і непротокольні, які потребують відповідальності саме рівня посла", - підкреслив Чалий.

Він підтвердив, що досі продовжує виконувати обов'язки на своїй посаді.

"Так виходить, що посли досить "невільні" люди. Якщо є указ, то це не значить, що ти не став послом. Тобто, ще потрібно певний час залишатися на цій позиції. Я все зроблю, щоб у цей період, відомий у Сполучених Штатах і в Україні як transition period (перехідний період – ред.), щоб усе було добре", - наголосив дипломат.

Чалий підкреслив, що посольство наразі "працює професійно й організовано", і він не бачить жодних завад на цьому напрямі.

"Але знову ж, якщо швидше буде внесена кандидатура, я ще зможу прискорити проходження всіх процедур для нового посла тут, у Сполучених Штатах. Тому я закликаю Київ не гаяти часу. Пауза, яка може виникнути, відверто кажучи, не піде на користь нашим зовнішньополітичним успіхам тут", - зазначив посол.

Він підкреслив, що впродовж останніх років посольство докладало надзвичайних зусиль, щоб добиватися проривів.

"Ми досягали здобутків, які виходили за рамки просто звичайної роботи. А для цього потрібні нові ідеї, нові можливості, підтримка з боку Києва, і я думаю, що саме така людина – досвідчений дипломат з новими ідеями – має приїхати у Вашингтон", - підкреслив він.

У цьому контексті Чалий також зауважив, що зараз багато уваги приділяється формі двостороннього співробітництва. "Але треба дивитися на зміст наших відносин, тому що підтримка є, але підтримка Сполучених Штатів не є автоматичною", - зауважив дипломат.