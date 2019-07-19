Чалий: Залишаю посаду з достойним результатом на важливому напрямі
Про це він написав у Facebook.
"Завершую свою чотирьохрічну каденцію в якості Посла України в США. Достатній термін, щоби послужити народу Україні і продемонструвати достойний результат на важливому зовнішньополітичному напрямі", - зазначив Чалий.
За його словами, для посольства України та генеральних консульств у Нью-Йорку, Чикаго й Сан-Франциско, а також для партнерів у США це були непрості часи, наповнені новими викликами.
"Але надзвичайні виклики, водночас, виявляють і найкращі професійні здібності та людські якості. Повернуся в Україну з глибокою подякою своїм співвітчизникам, з ким боролися за демократію проти авторитаризму і продовжуємо боротьбу за світле майбутнє самостійної і успішної України проти спроб Росії затягнути нас в радянське чи імперське минуле", - написав дипломат.
"Успіхи на американському напрямі – наші спільні успіхи. Ще багато роботи попереду, ще багато потрібно зусиль для того, щоби зробити незворотним той історичний євроатлантичний шлях, який ми обрали і за який українці заплатили величезну ціну - тисячі життів наших Героїв. Разом - переможемо! Слава Україні!" - написав Чалий.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський звільнив 11 послів України.