Санкції мають допомогти РФ повернутися на шлях демократії – євродепутат Кубілюс

Від того, коли РФ повернеться на шлях демократії, залежить майбутнє всієї Європи, тож ЄС має посилити санкції проти Кремля, від свавілля якого потерпають і самі росіяни.

Про це у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту заявив представник політичної групи ЄНП, литовський депутат Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Майбутнє всього європейського континенту буде великою мірою залежати від того, коли і як Росія повернеться до статусу демократичної країни, котра поважає міжнародне законодавство та права людини. Поки що цього не відбувається. З цієї причини страждають не лише Україна та Грузія - потерпають також самі росіяни», - сказав політик.

Він зауважив, що Литва має особливі причини прагнути добрих відносин з Росією. Але це може бути можливим тільки тоді, коли РФ повернеться до норми, змінить поведінку, поважатиме міжнародне законодавство, демократію та права людини.

«Як ми можемо у цьому допомогти Росії? Перш за все, дуже чітко та голосно заявляти про порушення міжнародного законодавства та прав людини, залишатися сильними у здійсненні санкцій та розглянути нові інструменти для впливу на поведінку російської влади. Це потрібно українцям, які страждають від агресії, це потрібно політичним в’язням, це потрібно самим росіянам, це є необхідним для всієї Європи», - наголосив Кубілюс.