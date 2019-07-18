Безсмертний готовий обговорювати "формулу Штайнмаєра", але є умова

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний готовий до обговорення "формули Штайнмаєра" після зрушень у вирішенні безпекових, гуманітарних та економічних питань у зоні конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив на брифінгу в четвер, 18 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора в (політичній) групі намагалися обговорити підходи по тому, як розпочати конструктивний діалог, і вчора в основному "схрестили шпаги" навколо проблеми "формула Штайнмаєра". Ви чули про цю формулу, десь приблизно її уявляєте, тільки для Мінського процесу є випробуванням те, що оригінал цієї формули чула лише одна людина, яка стоїть перед вами, а все інше - це інтерпретації формули. Я сказав, що я не проти творчого розвитку (формули Штайнмаєра. - Ред.) і пошуку відповідей, бо там іде мова про момент виборів, коли вступає в дію закон про особливості місцевого самоврядування ", - сказав Безсмертний.

Водночас він зауважив, що, на його переконання, по всьому блоку політичних питань можна буде рухатися тоді, коли ми побачимо серйозні зрушення у питаннях безпеки, соціальних, гуманітарних, економічних.

"Наша позиція така - все, що робиться у Мінському процесі, повинно робитися на зустрічних курсах. Тобто якщо динаміка руху буде позитивною, ми будемо пропонувати... А пропонувати є що і є над чим працювати", - зазначив Безсмертний.

За його словами, зараз надважливо - зберегти позитивну динаміку і почати працювати насамперед з питань соціально-гуманітарної сфери - підтримки людей, повернення військовополонених і тощо. На думку Безсмертного, це дасть можливість швидко і продуктивно вирішувати безпекові питання і сприятиме зростанню довіри між сторонами, яка сьогодні перебуває "на мінімальному рівні".

"Не хочу вам передавати емоції вчорашньої битви за кожну букву і слово того тексту (підсумкової заяви. - Ред), який ви читали. Я почитав окремі коментарі - нема там ніякої зради, там насправді максимально те, що було можливо на такому рівні довіри "видискутувати". В окремих підгрупах ми вчора знаходилися на межі зриву діалогу взагалі, тому що вчора була відповідна дата, і це не може не впливати на перебіг подій і переговорного процесу", - зауважив Безсмертний.

Насамкінець, він запевнив, що у переговорному процесі пропонуватиме наші підходи щодо творчого розвитку "формули Штайнмаєра".

"Там багато речей, над якими треба працювати... Наприклад, процедура верифікації - хто прийде і скаже, що один період закінчився, а другий починається, як буде проходити цей процес. Все це потребує технологічних речей і деталей, на які треба звертати увагу. В цьому процесі немає дрібниць. Тут усе має дуже велике значення", - акцентував він.

Як відомо, так звана "формула Штайнмаєра" була запропонована наприкінці 2015 року тодішнім очільником МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Її алгоритм передбачає паралельне виконання політичних і безпекових пунктів Мінських домовленостей. Згідно з формулою, спочатку запускається в дію закон про вибори, потім відводяться війська. Потім проводяться вибори і після їх визнання Донбасу надається особливий статус. А після цього - повне виведення незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном.