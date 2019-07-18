У Європарламенті обіцяють слідкувати за долею українських в’язнів Кремля

Європарламент глибоко занепокоєний ситуацією з дотриманням прав людини на окупованих Росією територіях Криму та на Сході України, тож депутати будуть постійно тримати в "колі світла" долі людей, які були ув’язнені за те, що наважилися на спротив окупації.

Про це у четвер у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, на якому відбулися слухання щодо ситуації в Росії навколо утримання політичних в’язнів – незаконно ув’язнених громадян України та російських борців за охорону довкілля, — наголосив депутат Європарламенту, представник групи Європейської Народної Партії Міхаель Галлер (Michael GAHLER), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо постійно тримати у колі світла долі в’язнів, які протестували проти цієї окупації, будь-то етнічні українці, росіяни або татари. Громадські активісти в Росії також продовжують піддаватися утискам, включаючи захисників довкілля. Ми закликаємо російську владу звільнити, без подальшого зволікання та без додаткових умов, всіх незаконно та свавільно затриманих громадян України, як утримуються як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, та забезпечити їх безпечне повернення", - заявив євродепутат.

Він зауважив, що вимога негайного звільнення розповсюджується також на російських активістів, затриманих під час мирних демонстрацій в Росії, що відбулися 10 липня поточного року.