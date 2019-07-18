Президентством Зеленського задоволені 58% українців

Діяльністю Президента України Володимира Зеленського задоволені 58% українців, ще 19% – протилежної думки.

Про це свідчать передані Укрінформу результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

Згідно з надими опитування, 58% респондентів задоволені діяльністю Президента України Зеленського, 19% – протилежної думки, ще 24% – поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.

28% позитивно оцінюють роботу очільника уряду Володимира Гройсмана, з іншого боку 62% – негативно.

Роботою Верховної Ради незадоволені більше 80% респондентів, задоволені – лише 7%.

Крім того, згідно з результатами опитування, 41% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 37% – у неправильному, 22% – не визначилися з цього питання.

Найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на заході та у центрі, відносно гірше – на сході.

Більш оптимістичною залишається молодь та виборці "Слуги народу". Натомість найбільш песимістичними є симпатики партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя".

Опитування проведено групою "Рейтинг" протягом 13-17 липня. Опитано 2500 респондентів віком від 18 років шляхом формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.