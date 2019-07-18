До Ради проходять п’ять партій - "Рейтинг"

Прохідний 5-відсотковий бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради зможуть подолати п'ять партій.

Про це свідчать передані Укрінформу результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

“Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями”, - поінформували соціологи.

Також наразі долають прохідний бар’єр партія «Опозиційна платформа – За життя» (10,5%), партія «Європейська солідарність» (7,7%), «Батьківщина» (6,9%) та партія «Голос» (5,9%).

Партію «Сила і честь» готові підтримати 3,8%, «Опозиційний блок» – 3,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Опитування проведено групою «Рейтинг» протягом 13-17 липня. Опитано 2500 респондентів віком від 18 років шляхом формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.