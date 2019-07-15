Центр Разумкова назвав п’ятірку партій, які проходять до Ради

Прохідний бар'єр на позачергових виборах до Верховної Ради долають п'ять партій.

Про це свідчать передані Укрінформу результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

“Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію «Слуга народу» (31,8% серед усіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме). За партію «Опозиційна платформа – за життя» мають намір проголосувати відповідно 9,7% і 12,5%, за партію «Голос» – відповідно 7,0% і 8,8%, за партію «Європейська солідарність» – відповідно 6,1% і 8,3%, за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – відповідно 6,1% і 7,0%”, - йдеться у повідомленні.

За партію «Сила і честь» готові проголосувати 4,6% з тих, з тих, хто має намір брати участь у виборах і визначився з вибором, за «Опозиційний блок» - 3,8%.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» може отримати 2,5% голосів виборців, Радикальна партія Олега Ляшка – 2,4%, партія «Українська стратегія Гройсмана» – 2,0%, "Об’єднання "Самопоміч" -1,4%, «Партія Шарія» – 1,2%.

Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців.

При цьому зазначається, що на час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.