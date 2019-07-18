“Відкрию Вам очі”: Зеленський написав Парубію листа з вимогою зібрати засідання ВР

Президент України Володимир Зеленський вважає неправомірною відмову Голови Верховної Ради Андрія Парубія скликати позачергове засідання парламенту 18 липня.

Відповідний лист Президент опублікував у Facebook.

“До 19 липня 2019 року на вмотивовану вимогу осіб, визначених Конституцією України, під час чергової десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Головою Верховної Ради України скликається позачергове пленарне засідання. З огляду на зазначене прошу виконати вимоги чинного законодавства щодо скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та розгляду питань, визначених у листі від 16 липня 2019 року №01-01/594”, - ідеться в листі Зеленського до Парубія.

Президент у листі посилається на статтю 82 Конституції, відповідно до якої Верховна Рада працює сесійно. Також у листі йдеться, що згідно з частиною першою статті 9 регламенту Верховної Ради, сесії є чергові та позачергові. Регламент не передбачає можливості скликання позачергових сесій в період, коли триває чергова сесія ВР. При цьому, пише Зеленський, стаття 19 регламенту ВР передбачає, що під час чергової сесії парламенту скликається позачергове пленарне засідання.

“Відповідно до календарного плану проведення десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженого постановою Верховної Ради України від 20.12.2018 №2665-VIII, десята сесія триває до 19 липня 2019 року, про що також було оголошено Вами на пленарному засіданні 12 липня 2019 року”, - написав Зеленський у листі до Парубія.

При цьому Зеленський наголосив, що не здивований відмовою спікера скликати позачергове засідання. “Я не здивований Вашою відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України. Адже працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту”, - заявив Президент. На його переконання, відмовою у скликанні позачергового засідання ВР його очільник не просто самоусунувся від роботи на благо України та українців, а й “виявив злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету”.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту на 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Згідно з календарним планом, десята сесія парламенту триває до 19 липня, а 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

Напередодні Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, як просить Президент Зеленський.