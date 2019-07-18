“Відкрию Вам очі”: Зеленський написав Парубію листа з вимогою зібрати засідання ВР

“Відкрию Вам очі”: Зеленський написав Парубію листа з вимогою зібрати засідання ВР

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вважає неправомірною відмову Голови Верховної Ради Андрія Парубія скликати позачергове засідання парламенту 18 липня.

Відповідний лист Президент опублікував у Facebook.

“До 19 липня 2019 року на вмотивовану вимогу осіб, визначених Конституцією України, під час чергової десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Головою Верховної Ради України скликається позачергове пленарне засідання. З огляду на зазначене прошу виконати вимоги чинного законодавства щодо скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та розгляду питань, визначених у листі від 16 липня 2019 року №01-01/594”, - ідеться в листі Зеленського до Парубія.

Президент у листі посилається на статтю 82 Конституції, відповідно до якої Верховна Рада працює сесійно. Також у листі йдеться, що згідно з частиною першою статті 9 регламенту Верховної Ради, сесії є чергові та позачергові. Регламент не передбачає можливості скликання позачергових сесій в період, коли триває чергова сесія ВР. При цьому, пише Зеленський, стаття 19 регламенту ВР передбачає, що під час чергової сесії парламенту скликається позачергове пленарне засідання.

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“Відповідно до календарного плану проведення десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженого постановою Верховної Ради України від 20.12.2018 №2665-VIII, десята сесія триває до 19 липня 2019 року, про що також було оголошено Вами на пленарному засіданні 12 липня 2019 року”, - написав Зеленський у листі до Парубія.

При цьому Зеленський наголосив, що не здивований відмовою спікера скликати позачергове засідання. “Я не здивований Вашою відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України. Адже працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту”, - заявив Президент. На його переконання, відмовою у скликанні позачергового засідання ВР його очільник не просто самоусунувся від роботи на благо України та українців, а й “виявив злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету”.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту на 18 липня для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Згідно з календарним планом, десята сесія парламенту триває до 19 липня, а 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

Напередодні Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, як просить Президент Зеленський.

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