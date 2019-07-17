Парубій готовий скликати позачергову сесію ВР, а не засідання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, як просить Президент Володимир Зеленський.

Про це він написав у Facebook.

"Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради України. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період МІЖ пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради України", - написав спікер.

Голова ВР зазначив, що неухильно дотримується чинного законодавства, до чого закликає усіх посадовців.

"Оскільки останнє пленарне засідання 10 сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу Президента України позачергову сесію Верховної Ради України", - пояснив Парубій.

Він повідомив, що звернувся до Президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог закону.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту. Про це під час брифінгу 17 липня заявив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка, який вважає, що народні депутати мають достатньо часу, щоб зібратися 18 липня на позачергове засідання для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Згідно з календарним планом, 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.