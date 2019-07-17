Депутати мають достатньо часу, щоб зібратися на позачергову Раду — Рябошапка

Заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка вважає, що народні депутати мають достатньо часу, щоб зібратися 18 липня на позачергове засідання для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Про це Рябошапка заявив на брифінгу в середу, 17 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Народні депутати отримують за свою роботу гроші від платників податків. І відповідно вони повинні ці гроші відпрацьовувати. В сучасному світі є достатньо засобів телекомунікації для того, щоб взнати, що це (позачергове) засідання буде - для цього ми проводимо публічний брифінг сьогодні. І в них є достатньо часу, щоб завтра зібратися на це засідання", - сказав Рябошапка.

Він зазначив, що народні депутати мали час для ознайомлення із запропонованими до розгляду законопроєктами, оскільки, зокрема, законопроєкт "Про Вищий антикорупційний суд" зареєстрований декілька тижнів тому, законопроєкт про незаконне збагачення вносився ще у червні, а законопроєкт про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України був зареєстрований у квітні, а президент лише незначним чином його змінив і вніс новий.

"Тобто нічого нового для народних депутатів тут не буде", - зазначив Рябошапка.

Відповідаючи на запитання про наступні кроки Президента, якщо народні депутати не зберуться на завтрашнє позачергове засідання, він зауважив, що "першочерговий план - те, що парламент повинен зібратися і прийняти ці три законопроєкти".

"Якщо цього не буде зроблено, очевидно, що антикорупційні ініціативи будуть прийняті як першочергові вже у новому парламенті", - сказав Рябошапка.

У цьому контексті він висловив надію, що новообрана Верховна Рада почне повноцінно працювати і приймати перші законопроєкти вже на початку вересня.

Рябошапка також повідомив, що в Офісі Президента "просто фізично не встигали" призначити позачергове засідання парламенту раніше, наприклад, на початок тижня.

"Наскільки ми це могли зробити швидко, настільки це й було зроблено", - зазначив він.

За словами заступника керівника Офісу Президента України, йому наразі не відома реакція Голови Верховної Ради Андрія Парубія на звернення Президента Володимира Зеленського з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту в четвер, 18 липня.