Позачергову сесію Ради планують скликати 18 липня - Рябошапка

Позачергову сесію Ради планують скликати 18 липня - Рябошапка

Укрінформ
Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка повідомив, що планується скликання позачергової сесії Верховної Ради на четвер, 18 липня.

Про це він заявив на форумі "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми плануємо вже на четвер скликати позачергову сесію парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке дасть працювати ефективно Вищому Антикорупційному суду, і будемо вимагати від парламенту прийняти закон про незаконне збагачення", - сказав Рябошапка.

Він додав, що буде ініційовано ухвалення ще кількох ініціатив на позачерговій сесії.

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"Крім того, буде ще декілька ініціатив, які ми будемо вимагати прийняти ще від цього складу парламенту. Очевидно, що в людей в головах уже вибори, але вони повинні виконати свій обов'язок до кінця перед країною, не перед нами", - зазначив Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. Серед причин розпуску Ради у команді Зеленського називали відсутність коаліції.

Згідно з календарним планом, 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

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