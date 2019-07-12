Парубій не виключає, що ця Рада ще може зібрати кілька позачергових сесій

Парубій не виключає, що ця Рада ще може зібрати кілька позачергових сесій

Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що 8 скликання ВР може провести ще кілька позачергових тематичних сесій, одна з яких буде присвячена темі енергозбереження.

Про це спікер заявив під час засідання парламенту у п’ятницю, звертаючись до віцепрем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пане Геннадію, ви можете законно передавати нам законопроєкти - ми ще матимемо шанс зібрати кілька позачергових тематичних сесій і одна з них може бути по темі енергозбереження", - зазначив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Андрій Парубій після четвертої спроби реєстрації народних депутатів відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю, 12 липня.

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