Парубій не виключає, що ця Рада ще може зібрати кілька позачергових сесій
Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що 8 скликання ВР може провести ще кілька позачергових тематичних сесій, одна з яких буде присвячена темі енергозбереження.
Про це спікер заявив під час засідання парламенту у п’ятницю, звертаючись до віцепрем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пане Геннадію, ви можете законно передавати нам законопроєкти - ми ще матимемо шанс зібрати кілька позачергових тематичних сесій і одна з них може бути по темі енергозбереження", - зазначив спікер.
Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Андрій Парубій після четвертої спроби реєстрації народних депутатів відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю, 12 липня.
Сьогодні ВР планує розглянути проєкт постанови про скасування рішення парламенту щодо ухвалення Виборчого кодексу.