Парубій не виключає, що ця Рада ще може зібрати кілька позачергових сесій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що 8 скликання ВР може провести ще кілька позачергових тематичних сесій, одна з яких буде присвячена темі енергозбереження.

Про це спікер заявив під час засідання парламенту у п’ятницю, звертаючись до віцепрем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пане Геннадію, ви можете законно передавати нам законопроєкти - ми ще матимемо шанс зібрати кілька позачергових тематичних сесій і одна з них може бути по темі енергозбереження", - зазначив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Андрій Парубій після четвертої спроби реєстрації народних депутатів відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю, 12 липня.

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