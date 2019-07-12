Рада сьогодні планує розглянути скасування Виборчого кодексу
Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час години запитань до уряду, окреслюючи план роботи Ради у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Колеги, я хочу повідомити про наступний порядок нашої роботи: після виступу віцепрем’єр-міністра Геннадія Зубка буде 25 хвилин запитань від фракцій, потім 20 хвилин - від депутатів. Хочу наголосити, що вчора була подана постанова про зупинення Виборчого кодексу - ми маємо її розглянути. Я вважаю, це займе також хвилин 20. Потім - зачитування запитів", - зазначив спікер.
Водночас Парубій запропонував депутатам працювати цього дня без перерви, з 12.00 до 12.30, а натомість закрити засідання і сесію о 13.00.
"Працюємо без перерви і о першій годині - закриття сесії", - додав спікер.
Присутні у залі депутати не заперечували проти такого порядку роботи у п’ятницю.
Зазначимо, що напередодні,11 липня, народні депутати від "Групи "Партія "Відродження" Валерій Писаренко і Дмитро Святаш зареєстрували у парламенті проєкт постанови №3112-1-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня 2019 року про прийняття в цілому проєкту Виборчого кодексу України". При цьому Писаренко на своїй сторінці у Фейсбуці підкреслював, що Голова ВР Андрій Парубій допускався порушень Регламенту під час голосування парламентаріїв за проєкт Виборчого кодексу.
Зареєстрований Писаренком і Святашем проєкт постанови Верховна Рада зобов’язана розглянути. У разі його провалення Голова ВР зможе підписати документ і передати його на підпис Президенту.
Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Андрій Парубій після четвертої спроби реєстрації народних депутатів відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю, 12 липня.