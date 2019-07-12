Рада сьогодні планує розглянути скасування Виборчого кодексу

Верховна Рада під час пленарного засідання 12 липня планує розглянути проєкт постанови про скасування рішення парламенту щодо ухвалення Виборчого кодексу.

Про це голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час години запитань до уряду, окреслюючи план роботи Ради у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Колеги, я хочу повідомити про наступний порядок нашої роботи: після виступу віцепрем’єр-міністра Геннадія Зубка буде 25 хвилин запитань від фракцій, потім 20 хвилин - від депутатів. Хочу наголосити, що вчора була подана постанова про зупинення Виборчого кодексу - ми маємо її розглянути. Я вважаю, це займе також хвилин 20. Потім - зачитування запитів", - зазначив спікер.

Водночас Парубій запропонував депутатам працювати цього дня без перерви, з 12.00 до 12.30, а натомість закрити засідання і сесію о 13.00.

"Працюємо без перерви і о першій годині - закриття сесії", - додав спікер.

Присутні у залі депутати не заперечували проти такого порядку роботи у п’ятницю.

Зазначимо, що напередодні,11 липня, народні депутати від "Групи "Партія "Відродження" Валерій Писаренко і Дмитро Святаш зареєстрували у парламенті проєкт постанови №3112-1-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня 2019 року про прийняття в цілому проєкту Виборчого кодексу України". При цьому Писаренко на своїй сторінці у Фейсбуці підкреслював, що Голова ВР Андрій Парубій допускався порушень Регламенту під час голосування парламентаріїв за проєкт Виборчого кодексу.

Зареєстрований Писаренком і Святашем проєкт постанови Верховна Рада зобов’язана розглянути. У разі його провалення Голова ВР зможе підписати документ і передати його на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Андрій Парубій після четвертої спроби реєстрації народних депутатів відкрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю, 12 липня.