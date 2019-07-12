Стефанчук заявив, що виборчий кодекс прийнятий з порушенням регламенту

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням регламенту, тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.

Про це він сказав у четвер у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє кореспондент Укрінфорому.

"Чи буде він підписаний? Безперечно, ми проаналізуємо, бо бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей",- сказав Стефанчук.

Він нагадав про те, що Виборчий кодекс був ухвалений після 17 переголосування. "Народили Виборчий кодекс, якого практично ніхто не бачив і не читав. Коли у мене питають, яке я маю відношення до Виборчого кодексу, я не можу сказати. Знаю виборчий кодекс, знаю 2,4 тисячі правок, а за що голосували депутати - я не знаю. Якась така система прийняття рішень дуже цікава", - наголосив представник глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. За проголосували 230 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Ухвалений документ поєднує п’ять чинних законів: "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" і "Про Державний реєстр виборців". Він складається з трьох книг - загальні засади проведення всіх виборів, загальнонаціональні вибори (президентські та парламентські) та порядок проведення місцевих виборів.